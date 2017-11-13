Умер экс-начальник СИЗО, при котором загадочно погиб лидер ОПС «Уралмаш» Хабаров

В Екатеринбурге скончался бывший начальник СИЗО № 1 Степан Богинич. Как сообщил «URA.RU» источник в ГУФСИН, причиной смерти стал рак головного мозга.
Степан Богинич возглавлял СИЗО в 2004—2008 годах. Самое скандальное происшествие в екатеринбургском учреждении произошло тогда, когда он был начальником изолятора. В ночь с 26 на 27 января 2005 года в изоляторе погиб лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров. Он был найден повешенным в камере, и обстоятельства его гибели до сих пор покрыты тайной.
Тогдашний заместитель Генпрокурора в УрФО Юрий Золотов спустя какое-то время после происшествия сказал на пресс-конференции журналистам: «Вы американские фильмы про тюрьму видели? Так у нас и не такое бывает». Но вскоре следствие пришло к выводу, что убийства не было.
После работы в Екатеринбурге полковника Богинича был отправили на повышение. Он возглавил знаменитый Владимирский централ, сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Он пообещал прокомментировать известие об уходе коллеги из жизни чуть позже.
По данным «URA.RU», два месяца назад Степан Богинич обратился в госпиталь с жалобой на сильные головные боли. При обследовании врачи выявили рак мозга.