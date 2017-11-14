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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:02  14 ноября 2017 3

Киев может стереть Донбасс с лица земли ради прорыва к российской границе

Окопы подразделения
Ополченцы за три года хорошо подготовились к противостоянию с КиевомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Военная операция по выходу к российской границе в Донбассе будет стоить Вооруженным силам Украины большого числа жертв и невозможна без тотальных разрушений. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

По словам украинского военного, Киев дал ополченцам Донбасса укрепиться и отладить необходимый уровень дисциплины, пишет издание «Утро.ру». При этом, как считает Кузьмук, ВСУ все-таки сможет прорваться к границам России. Однако для этого придется стереть с лица земли Донецк, Луганск и Горловку, получив огромное количество жертв среди мирного населения.

По данным Генштаба Украины, с 2014 года в АТО погибли 10 710 военнослужащих Украины и около 2,5 тысяч мирных жителей Донбасса. Эти данные подтверждает ООН.

Лев Истомин
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