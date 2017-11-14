23:02 14 ноября 2017 3

Ополченцы за три года хорошо подготовились к противостоянию с Киевом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военная операция по выходу к российской границе в Донбассе будет стоить Вооруженным силам Украины большого числа жертв и невозможна без тотальных разрушений. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

По словам украинского военного, Киев дал ополченцам Донбасса укрепиться и отладить необходимый уровень дисциплины, пишет издание «Утро.ру». При этом, как считает Кузьмук, ВСУ все-таки сможет прорваться к границам России. Однако для этого придется стереть с лица земли Донецк, Луганск и Горловку, получив огромное количество жертв среди мирного населения.

По данным Генштаба Украины, с 2014 года в АТО погибли 10 710 военнослужащих Украины и около 2,5 тысяч мирных жителей Донбасса. Эти данные подтверждает ООН.