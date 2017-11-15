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15 ноября 2017
13:07  15 ноября 2017 0

Комарова ждет в гости своих коллег по УрФО. VIP-тусовка соберется в Сургуте

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья, комарова поправляет прическу
Главы обсудят популяризацию рабочих профессий среди молодежиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО съедутся губернаторы УрФО, которые примут участие в V Всероссийском форуме рабочей молодежи. Об этом 15 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО. Мероприятие пройдет с 23 по 26 ноября в Сургуте.

По словам собеседника агентства, планировалось, что в форуме примут участие все губернаторы Уральского федерального округа: главы Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также Югры и Ямала. Однако в настоящий момент двое из шести губернаторов уже отказались от участия во встрече. По словам инсайдера, губернатор Тюменской области Владимир Якушев не сможет посетить Югру из-за запланированного ежегодного послания в областной думе, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин также занят другими делами и не планирует визит в ХМАО.

В департаменте общественных и внешних связей Югры подтвердили информацию о проведении всероссийского форума в Сургуте, сообщив, что его главная цель — это популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, а также формирование сообщества молодых профессионалов с целью обмена опытом, знаниями и повышения уровня профессионального развития. Общее количество участников форума составит около трехсот человек. Информацию о визитах губернаторов в правительстве ХМАО не комментируют.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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