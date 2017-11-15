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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
17:00  15 ноября 2017 0

Комарова попала в рейтинг Telegram-канала, измеряющего сексуальность губернаторов

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова оказалась в лидерах голосования на титул российской леди-губернатораФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в топ-3 рейтинга телеграмм-канала SexyGuber, анализирующего путем голосования среди подписчиков уровень сексуальности российских губернаторов. На этот раз портал разыгрывает звание Lady guber.

За руководителя Югры Наталью Комарову уже проголосовали 44 пользователя (18%), за главу Владимирской области — 79 (32%), за губернатора Мурманской области — 107 (43%). На четвертом месте пока находится глава Забайкальского края Наталья Жданова — 18 голосов (7%).

Ранее телеграмм-канал выяснял, кто из российских губернаторов-мужчин самый сексуальный. В тройке лидеров тогда также оказался глава Ямала Дмитрий Кобылкин. По одной из версий, анонимный канал ведут девушки из журналистского пула президента России.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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