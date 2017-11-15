Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в топ-3 рейтинга телеграмм-канала SexyGuber, анализирующего путем голосования среди подписчиков уровень сексуальности российских губернаторов. На этот раз портал разыгрывает звание Lady guber.
За руководителя Югры Наталью Комарову уже проголосовали 44 пользователя (18%), за главу Владимирской области — 79 (32%), за губернатора Мурманской области — 107 (43%). На четвертом месте пока находится глава Забайкальского края Наталья Жданова — 18 голосов (7%).
Ранее телеграмм-канал выяснял, кто из российских губернаторов-мужчин самый сексуальный. В тройке лидеров тогда также оказался глава Ямала Дмитрий Кобылкин. По одной из версий, анонимный канал ведут девушки из журналистского пула президента России.