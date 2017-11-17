Новый владелец РБК Григорий Березкин может купить издание «Деловой Петербург». По данным СМИ, с предложением о продаже к медиаменеджеру обратились сами акционеры ДП.
«Дождь» пишет, что Березкин рассматривает возможность покупки издания, но не называет сроки принятия решения. По неофициальным данным, нынешние владельцы ДП заинтересованы в сделке, потому что это «хоть какая-то гарантия защиты от [бизнесмена Евгения] Пригожина и других интересантов», пишет The Bell.
Ранее стало известно, что ресторатор Евгений Пригожин может купить петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Пригожина в СМИ называют «кремлевским ресторатором» за то, что его заведения в Санкт-Петербурге посещал даже президент России Владимир Путин, а еще бизнесмен сервировал стол на церемонии инаугурации главы государства в мае 2012 года.
Григорий Березкин — миллиардер и глава группы ЕСН — стал владельцем РБК в июне 2017 года. Он купил долю у олигарха Михаила Прохорова. Среди медийных активов Березкина также издания «Комсомольская правда» и газета Metro.