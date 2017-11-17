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17 ноября 2017
21:40  17 ноября 2017 0

«Деловой Петербург» могут продать владельцу РБК, чтобы защитить от «кремлевского ресторатора»

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского, река нева
За крупнейшие СМИ Петербурга разворачивается борьбаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый владелец РБК Григорий Березкин может купить издание «Деловой Петербург». По данным СМИ, с предложением о продаже к медиаменеджеру обратились сами акционеры ДП.

«Дождь» пишет, что Березкин рассматривает возможность покупки издания, но не называет сроки принятия решения. По неофициальным данным, нынешние владельцы ДП заинтересованы в сделке, потому что это «хоть какая-то гарантия защиты от [бизнесмена Евгения] Пригожина и других интересантов», пишет The Bell.

Ранее стало известно, что ресторатор Евгений Пригожин может купить петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Пригожина в СМИ называют «кремлевским ресторатором» за то, что его заведения в Санкт-Петербурге посещал даже президент России Владимир Путин, а еще бизнесмен сервировал стол на церемонии инаугурации главы государства в мае 2012 года.

Григорий Березкин — миллиардер и глава группы ЕСН — стал владельцем РБК в июне 2017 года. Он купил долю у олигарха Михаила Прохорова. Среди медийных активов Березкина также издания «Комсомольская правда» и газета Metro.

Виктор Дорофеев
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