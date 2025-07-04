Жителей Оренбургской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Еще один российский регион объявил режим угрозы БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области. Жителей об угрозе предупредил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Солнцев в Telegram. Глава региона призвал граждан сохранять бдительность и следить за дальнейшим оповещением от властей.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Удмуртии и Татарстане. Утром 4 июля атакам беспилотников ВСУ подвергся Сергиев Посад в Подмосковье.
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