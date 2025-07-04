Лукашенко отправил Трампу поздравительную телеграмму

Лукашенко: пришло время вернуться на путь нормализации отношений Беларуси и США
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Лукашенко поздравил Трампа с Днем независимости США
Лукашенко поздравил Трампа с Днем независимости США Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил американскому лидеру Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США. В послании он заявил о необходимости восстановления нормальных отношений между Минском и Вашингтоном.

«К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», — говорится в поздравлении. Оно опубликовано на официальном сайте белорусского президента. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на возобновление конструктивного диалога и совместных проектов между Беларусью и США, а также пожелал американскому народу мира и процветания.

Ранее с этим днем поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров государственного секретаря США Марко Рубио. В своем поздравлении он выразил надежду на укрепление стабильных отношений между Москвой и Вашингтоном. Лавров также пожелал американскому народу следовать принципам мира и процветания, отметив ценности Декларации независимости как основу для доверия и международного сотрудничества.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил американскому лидеру Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США. В послании он заявил о необходимости восстановления нормальных отношений между Минском и Вашингтоном. «К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», — говорится в поздравлении. Оно опубликовано на официальном сайте белорусского президента. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на возобновление конструктивного диалога и совместных проектов между Беларусью и США, а также пожелал американскому народу мира и процветания. Ранее с этим днем поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров государственного секретаря США Марко Рубио. В своем поздравлении он выразил надежду на укрепление стабильных отношений между Москвой и Вашингтоном. Лавров также пожелал американскому народу следовать принципам мира и процветания, отметив ценности Декларации независимости как основу для доверия и международного сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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