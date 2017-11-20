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Главные новости Свердловской области
02:38  20 ноября 2017 0

В Нижнем Тагиле вор разбился насмерть при попытке ограбить квартиру на втором этаже. ВИДЕО

Разрушающиеся балконы. Курган, лента ограждения, балконы разваливаются
Личности горе-воров пока не установленыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле мужчина погиб при попытке совершить квартирную кражу. Несостоявшийся вор сорвался с балкона второго этажа, испугавшись оказавшихся дома жильцов.

Инцидент произошел утром 17 ноября, сообщает «Тагил-ТВ». Двое неизвестных решили проникнуть в квартиру одного из домов по улице Карла Либкнехта. Один из мужчин забрался на балкон второго этажа, его подельник остался ждать внизу. Но задумка воров не удалась: из-за шума проснулись жильцы квартиры и стали вызывать полицию. Мужчина решил сбежать и спрыгнул балкона, разбившись насмерть. Теперь личности горе-воров устанавливаются.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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