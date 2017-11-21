России запретили выставлять военную технику на авиасалоне в Британии

Организаторы авиасалона запретили России выставлять свою технику на крупнейшей выставке военной техники Farnborough в Британии. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
Ранее ФСВТС определила «Рособоронэксперт» организатором российской экспозиции на авиасалоне 2018 года. Однако сейчас это решение отменено. «Сожалеем, что мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей, — приводит слова Пунчука RT. — Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции».
Три года назад, напоминает «Федеральное агентство новостей», российской делегации отказали в визах в Британию, а в прошлом году из-за санкций «Ростех» и другие корпорации представили на авиасалоне Farnborough только гражданскую технику.