13:48 23 ноября 2017 0

Депутаты ХМАО одобрили бюджет, но «за» проголосовали не все Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дума ХМАО в первом чтении приняла бюджет автономного округа на 2018 год. Восемь депутатов проголосовали против главного финансового документа региона, передает корреспондент «URA.RU».

Главный финансист правительства ХМАО Вера Дюдина отметила, что, несмотря на снижение доходов, все социальные программы обеспечены деньгами в полном объеме. «Вложения в человека — наш безусловный приоритет», — отметил вице-губернатор.

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Доходы в 2018 году прогнозируются на уровне 177 млрд рублей, расходы — 199,6 млрд. Дефицит составляет 22,6 млрд рублей.

Михаил Сердюк рассчитывает на профицит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Параметры главного финансового документа обсудили в комитетах на их совместном заседании и внутри фракций парламента, однако и во время самой думской сессии у депутатов возникли вопросы. Справедливоросс Михаил Сердюк поинтересовался, на что пойдут деньги в случае появления дополнительных доходов бюджета. По словам Веры Дюдиной, в первую очередь власти будут обязаны погасить дефицит бюджета, затем увеличат финансирование строительства школ, а также направят средства на программы поддержки жилищного строительства.

Перед самим голосованием слово взяли либерал-демократы. Виктор Сысун обозначил позицию фракции ЛДПР, сообщив, что в 2011 году его однопартийцы предлагали собрать совещание по вопросам увеличения геологоразведки, а теперь доходная часть бюджета сокращается из-за уменьшения объемов добычи нефти в Югре. Депутат отметил, что есть часть нерешенных и недофинансированных вопросов, поэтому члены фракции будут голосовать против такого варианта бюджета.

«Позиция фракции ЛДПР неизменна всегда — „против“, за исключением прошлого года. Еще бы что-то конструктивное вносили для того, чтобы ситуацию изменить», — отреагировал на заявление Сысуна спикер думы Борис Хохряков.

По итогам голосования, проект бюджета в первом чтении 30 депутатов поддержали главный финансовый документ, против выступили девять. Примечательно, что во фракции ЛДПР лишь шесть человек, так что в демарше приняли участие и представители других оппозиционных партий.

В окончательном чтении бюджет будет принят на следующем заседании думы ХМАО — оно состоится также в четверг, 23 ноября.