Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не намерен претендовать на пост премьер-министра России. Он отметил, что на нынешней должности может реализовать интересные проекты.
Собянин подчеркнул, что нынешняя должность его вполне устраивает, он назвал ее «мужской серьезной работой». Он не собирается уходить на работу в федеральные органы власти, так как у него отсутствуют премьерские амбиции, передает Nation News.
Политик также рассказал, что раньше работал в аппарате правительства. Он считает такие должности «тяжелой и неблагодарной» работой», передает слова мэра Москвы «Национальная служба новостей».
Сейчас Собянин проводит в столице программу реновации (расселения жителей старого жилого фонда в центральных районах столицы), которая вызвала множество вопросов у москвичей. Между тем, глава города уже анонсировал «вторую волну» этого проекта.