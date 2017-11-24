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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:38  24 ноября 2017 0

Президенту Чехии не показали уральские военные разработки. «Вы мне обещали»

Президент Чехии (необр)
Милош остался недоволен тем, что ему не показали беспилотникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Чехии Милош Земан остался неудовлетворен визитом на Уральский завод гражданской авиации. Чешский лидер надеялся увидеть беспилотники «Форпост», которые выпускают на УЗГА. Однако их ему не показали.

Земан посетил Уральский завод гражданской авиации сегодня, 23 ноября, вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках визита на Средний Урал. Лидеру европейской страны планировали продемонстрировать только открытые разработки завода. Директор УЗГА Вадим Бадеха аккуратно рассказал про самолеты и двигатели, которые обслуживаются и локализуются на производстве.

Однако Земан оказался недоволен экскурсией. «А как же беспилотники? (президент Чехии отлично говорит по русски — прим.ред.) Вы мне обещали беспилотники. Или вы меня дезинформировали?», — обратился он к присутствующим. Он уточнил, что видел Израильские БЛА, а теперь хотел бы взглянуть на российские.

Губернатор, чтобы успокоить высокого гостя пообещал, что «пришлет». Что именно пришлет глава региона в Чехию — осталось загадкой. После этого Земан и Куйвашев отправились осматривать цех сборки.

Отметим, беспилотник «Форпост», который собирается сейчас, это аналог израильского IAI Searcher Mk II.

Александр Пономарев
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