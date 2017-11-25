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Главные новости Пермского края
17:05  25 ноября 2017 0

Владислав Третьяк едет в Пермь с важной миссией. Ему покажут китайцев на льду

День металлурга. Магнитогорск, третьяк владислав
Владислав Третьяк станет почетным гостем фестиваля спорта в ПермиФото: Илья Московец © URA.RU

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк приедет в Пермь 7 декабря, чтобы поздравить пермский хоккей с 70-летием.

Прославленный хоккеист станет главным гостем краевого фестиваля «Ни дня без хоккея». У Третьяка в Перми день будет расписан буквально по минутам. Он планирует посетить хоккейные школы города («Молот», «Октан», «Легенда»), а вечером поболеть за пермскую команду «Молот-Прикамье», которая встретится на льду с китайским клубом «Куньлунь».

Как отмечает пермский портал «В курсе», мероприятия, посвященные юбилею пермского хоккея, будут проходить с конца ноября до 10 декабря.

Нина Калинина
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