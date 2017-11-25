Владислав Третьяк станет почетным гостем фестиваля спорта в Перми
Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк приедет в Пермь 7 декабря, чтобы поздравить пермский хоккей с 70-летием.
Прославленный хоккеист станет главным гостем краевого фестиваля «Ни дня без хоккея». У Третьяка в Перми день будет расписан буквально по минутам. Он планирует посетить хоккейные школы города («Молот», «Октан», «Легенда»), а вечером поболеть за пермскую команду «Молот-Прикамье», которая встретится на льду с китайским клубом «Куньлунь».
Как отмечает пермский портал «В курсе», мероприятия, посвященные юбилею пермского хоккея, будут проходить с конца ноября до 10 декабря.