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Главные новости Курганской области
10:13  27 ноября 2017 2

Зауральские чиновники получили награду за прорыв в управлении промышленностью

Награду получил директор зауральского департамента промышленности Александр КонстантиновФото: пресс-служба департамента промышленности Курганской области

Департамент промышленности Курганской области по оценке аналитического центра при Правительстве России стал вторым в конкурсе «Проектный Олимп — 2017». Лучше оказался только проект Ульяновской области. Награда регионам досталась в специальной номинации «Системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли», сообщили «URA.RU» в пресс-служббе зауральского департамента

Награждение финалистов состоялось в Москве. Всего в различных номинациях конкурса приняли участие 60 регионов страны, участниками было представлено 146 практик. «По мнению экспертов, Курганская область сделала настоящий прорыв. Требования к конкурсантам были высокие», — прокомментировал вице-губернатор Александр Константинов.

Также были отмечены другие проекты департамента. «Проектное управление позволяет оптимизировать работу коллектива и является для нас образом жизни, учитывая то, что мы считаемся самым малочисленным Департаментом в Курганской области, а может и в России», — отметил Константинов.

Внедрение системы проектного управления стало обязательным для всех субъектов России. Эта система переориентирует чиновников с текущих вопросов на создание повышение качества межведомственного взаимодействия и планирование работ, направленных на достижение общего результата. По словам заместителя руководителя аппарата аравительства РФ Андрея Слепнева, в 2018 году планируется создание рейтинга регионов-лидеров по этому параметру.

Как ранее сообщало «URA.RU», в последние годы темпы развития промышленности Зауралья втрое выше роста ВРП (валового регионального продукта). Кроме того, Курганская область является единственным регионом УрФО, в котором индекс промышленного производства остается положительным на протяжении последних трех лет.

Татьяна Жаткина
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