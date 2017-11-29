17:10 29 ноября 2017 0

Спикер Среднеуральской гордумы настроил против себя большинство депутатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель гордумы Среднеуральска Андрей Касьяненко принял единоличное решение отправить двух депутатов в отставку, чем настроил против себя всех народных избранников. Сегодня, 29 ноября, он направил в суд заявление о признании иска прокуратуры, которая требуют лишить полномочий депутатов Наталью Коробицыну и Арсена Абаджяна.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом прокуратура Среднеуральска установила, что двое депутатов предоставили недостоверные справки о доходах, расходах и имуществе. В декларации Натальи Коробицыной за 2015 год значился гаражный бокс, который куда-то исчез из справки за 2016 год. Аналогичные претензии и к Арсену Абаджяну, у которого из декларации пропали трехкомнатная и двухкомнатная квартиры.

Прокуратура потребовала лишить их полномочий, несмотря на то, что депутаты сдали уточненные справки. Но на заседании думы прошение прокуратуры отклонили. Тогда надзорный орган направил иск в суд с требованием обязать думу лишить «декларационных» нарушителей мандатов. Суд попросил думу обосновать прежнее решение о сохранении полномочий депутатам. Но вместо этого председатель думы Андрей Касьяненко направил в суд заявление, в котором признал иск прокуратуры обоснованным.

«Было решение думы о том, чтобы не лишать Коробицыну и Абаджяна полномочий. Именно его Касьяненко и должен был передать в суд. То, что он сделал самовольно, игнорируя обсуждение на думе, — это незаконно. Депутаты будут обжаловать его действия», — сообщил «URA.RU» руководитель фракции «Единой России в среднеуральской гордуме Василий Борисенков.

По его словам, заявление Касьяненко — серьезный повод для суда удовлетворить иск. «Даже если суд встанет на сторону прокурора депутаты все равно могут проголосовать против отставки. Конечно, это будет повод для роспуска думы. Но так мы сохраним свое лицо», — пояснил руководитель фракции.

Сам Касьяненко не считает, что нарушил закон. «Как руководитель юридического лица [думы], я не должен спрашивать у депутатов разрешения, как мне поступать», — заявил он в беседе с нашим агентством. Он также уточнил, что согласен с иском прокуратуры. «Чтобы не признавать прокурорский иск, нужно прикладывать доказательства, оправдывающие Коробицыну и Абаджяна. У меня их нет», — пояснил спикер.

По словам источников «URA.RU» в гордуме, Касьяненко является человеком мэра города Владислава Козлова, у которого с Коробицыной и Абаджяна серьезные разногласия. Поэтому попытки лишить их полномочий исключительно политические.