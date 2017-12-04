{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
16:04  04 декабря 2017 1

Челябинск избавят от уродливой рекламы. Под удар попадут пивные, водочные и сетевые магазины

Клипарты. Челябинск., магазин алкоголя, красное и белое, алкомаркет
Крикливую рекламу «Красного и белого» сократят до минимумаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Челябинска готовятся к принятию дизайн-кода — единых требований к рекламе, вывескам и указателям. За основу взят проект, разработанный знаменитым дизайнером Артемием Лебедевым для Москвы. В документе, который планируют принять на сессии гордумы Челябинска в конце декабря, прописаны размеры вывесок и рекламных конструкций.

Еще в 2013 году в Москве проект дизайн-кода был запущен в пилотном режиме. Ранее автор проекта Артемий Лебедев в своем ЖЖ не уставал ругать столицу за огромные и аляповатые вывески, а также рекламные панно, не вписывающиеся в облик города. Лебедев предложил привести рекламу к единому стандарту, чтобы вывески и панно смотрелись на фасадах органично и не превышали заданных дизайн-кодом размеров. Сначала проект опробовали на одиннадцати улицах столицы, а потом, признав идею успешной, стали распространять ее по всей Москве. Опытом Москвы стали пользоваться в других городах, а теперь очередь дошла до Челябинска.

Документ «Об утверждении правил размещения о содержания информационных конструкций на территории города Челябинска» был подготовлен к ноябрьской сессии гордумы. К примеру, в нем указано, что на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. Исключением будут торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, театры и цирк. Оговаривается высота вывесок на крышах. Так, для здания не выше трех этажей такая высота не должна превышать 1,8 метра. От четырех до семи этажей не более трех метров и так далее. А на здании в 18 этажей и выше допускается конструкция не более шести метров высотой. В документе также указаны размеры рекламных панно и вывесок. Такие конструкции не должны перекрывать фасады. Если документ примут и он вступит в силу, ориентировочно летом 2018 года, то прежде всего это коснется сетевых магазинов. В первую очередь магазинов «Красное и белое», где фасады полностью закрыты баннерами.

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, отель видгоф, грандотель
К крышным конструкциям будут особые требования
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Есть вопросы к „Красному и белому“, сети других маркетов, а также аптек, где витрины полностью заклеены рекламой, — сообщили „URA.RU“ в комитете градостроительства и архитектуры Челябинска. — Коснется и пивных магазинов, с их огромными вывесками». Под демонтаж не попадут объекты, считающиеся уникальными.

Рассмотрение вопроса перенесли на декабрь. «Не со всеми профильными ведомствами согласовано, — пояснил „URA.RU“ председатель комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев. — Кроме того, надо еще обсудить документ с представителями бизнеса. Это напрямую коснется многих предпринимателей. Внедрение дизайн-кода планируется начать с гостевых маршрутов, а затем во всем городе».

Когда в Москве внедряли дизайн-код, не все владельцы магазинов, салонов и ресторанов восприняли идею с энтузиазмом. Вывески и баннеры демонтировать, а потом заказывать новые приходилось со свой счет. Хотя потом, как говорится в сообщении на сайте градостроительного комитета Москвы от 10 сентября 2014 года, предприниматели согласились с тем, что информационные конструкции следует приводить к единому стандарту. О реакции представителей челябинского бизнес-сообщества будет известно уже потом, по итогам встреч.

«Мы готовы к такому диалогу, — заявил „URA.RU“ руководитель Челябинского регионального отделения „Опоры России“ Артем Артемьев. — Это важный процесс. Понятно, что нужны единые правила, но нужен и компромисс».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров