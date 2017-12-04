16:04 04 декабря 2017 1

Крикливую рекламу «Красного и белого» сократят до минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Челябинска готовятся к принятию дизайн-кода — единых требований к рекламе, вывескам и указателям. За основу взят проект, разработанный знаменитым дизайнером Артемием Лебедевым для Москвы. В документе, который планируют принять на сессии гордумы Челябинска в конце декабря, прописаны размеры вывесок и рекламных конструкций.

Еще в 2013 году в Москве проект дизайн-кода был запущен в пилотном режиме. Ранее автор проекта Артемий Лебедев в своем ЖЖ не уставал ругать столицу за огромные и аляповатые вывески, а также рекламные панно, не вписывающиеся в облик города. Лебедев предложил привести рекламу к единому стандарту, чтобы вывески и панно смотрелись на фасадах органично и не превышали заданных дизайн-кодом размеров. Сначала проект опробовали на одиннадцати улицах столицы, а потом, признав идею успешной, стали распространять ее по всей Москве. Опытом Москвы стали пользоваться в других городах, а теперь очередь дошла до Челябинска.

Документ «Об утверждении правил размещения о содержания информационных конструкций на территории города Челябинска» был подготовлен к ноябрьской сессии гордумы. К примеру, в нем указано, что на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. Исключением будут торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, театры и цирк. Оговаривается высота вывесок на крышах. Так, для здания не выше трех этажей такая высота не должна превышать 1,8 метра. От четырех до семи этажей не более трех метров и так далее. А на здании в 18 этажей и выше допускается конструкция не более шести метров высотой. В документе также указаны размеры рекламных панно и вывесок. Такие конструкции не должны перекрывать фасады. Если документ примут и он вступит в силу, ориентировочно летом 2018 года, то прежде всего это коснется сетевых магазинов. В первую очередь магазинов «Красное и белое», где фасады полностью закрыты баннерами.

К крышным конструкциям будут особые требования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Есть вопросы к „Красному и белому“, сети других маркетов, а также аптек, где витрины полностью заклеены рекламой, — сообщили „URA.RU“ в комитете градостроительства и архитектуры Челябинска. — Коснется и пивных магазинов, с их огромными вывесками». Под демонтаж не попадут объекты, считающиеся уникальными.

Рассмотрение вопроса перенесли на декабрь. «Не со всеми профильными ведомствами согласовано, — пояснил „URA.RU“ председатель комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев. — Кроме того, надо еще обсудить документ с представителями бизнеса. Это напрямую коснется многих предпринимателей. Внедрение дизайн-кода планируется начать с гостевых маршрутов, а затем во всем городе».

Когда в Москве внедряли дизайн-код, не все владельцы магазинов, салонов и ресторанов восприняли идею с энтузиазмом. Вывески и баннеры демонтировать, а потом заказывать новые приходилось со свой счет. Хотя потом, как говорится в сообщении на сайте градостроительного комитета Москвы от 10 сентября 2014 года, предприниматели согласились с тем, что информационные конструкции следует приводить к единому стандарту. О реакции представителей челябинского бизнес-сообщества будет известно уже потом, по итогам встреч.

«Мы готовы к такому диалогу, — заявил „URA.RU“ руководитель Челябинского регионального отделения „Опоры России“ Артем Артемьев. — Это важный процесс. Понятно, что нужны единые правила, но нужен и компромисс».