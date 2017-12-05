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Главные новости Югры
19:10  05 декабря 2017 0

В Югре прокуратура вернула работникам завода 13 миллионов рублей

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Предприятие погасило задолженность перед 286 работникамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура Кондинского района ХМАО обязала руководство ООО «Завод МДФ» погасить всю задолженность по зарплате перед работниками предприятия. По данным пресс-службы регионального ведомства, в общей сложности завод задолжал сотрудникам свыше 13 миллионов рублей.

По результатам проверки выяснилось, что предприятие имело долги по зарплате за сентябрь и октябрь текущего года. В общей сложности своих денег недосчитались 286 заводчан. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности по статье 5.27 «Нарушение законодательства о труде».

«В целях защиты прав граждан прокурор района объявил руководителю предостережение о недопустимости нарушения закона. В настоящее время благодаря принятию мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена в полном объеме», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее «URA.RU» сообщало о противостоянии руководства ООО «Завод МДФ» и налоговой службы. Руководитель предприятия Александр Худяков утверждал, что налоговики буквально вымогают 50 миллионов рублей. Решением апелляционного суда требование ФНС о выплате крупного штрафа было отменено.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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