В Югре прокуратура вернула работникам завода 13 миллионов рублей

Прокуратура Кондинского района ХМАО обязала руководство ООО «Завод МДФ» погасить всю задолженность по зарплате перед работниками предприятия. По данным пресс-службы регионального ведомства, в общей сложности завод задолжал сотрудникам свыше 13 миллионов рублей.
По результатам проверки выяснилось, что предприятие имело долги по зарплате за сентябрь и октябрь текущего года. В общей сложности своих денег недосчитались 286 заводчан. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности по статье 5.27 «Нарушение законодательства о труде».
«В целях защиты прав граждан прокурор района объявил руководителю предостережение о недопустимости нарушения закона. В настоящее время благодаря принятию мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена в полном объеме», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее «URA.RU» сообщало о противостоянии руководства ООО «Завод МДФ» и налоговой службы. Руководитель предприятия Александр Худяков утверждал, что налоговики буквально вымогают 50 миллионов рублей. Решением апелляционного суда требование ФНС о выплате крупного штрафа было отменено.