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Главные новости Челябинской области
13:11  07 декабря 2017 0

Прокурор и мэр отказались отвечать уральцу, завалившему их жалобами. ФОТО

Источник постоянного шума под окнамиФото: Владимир Верялин

Житель города Усть-Катав в Челябинской области Владимир Верялин, которого власти игнорировали с его проблемой, настолько завалил их письмами, что ему прямо сказали: больше не пиши — отвечать не будем.

Глава города Сергей Семков сослался на норму закона: «В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу».

Примерно так же ответил жалобщику и заместитель прокурора города Никита Сиротин: «Принято решение о безосновательности вашего обращения и прекращении переписки по вопросам деятельности магазина „Любимый“ ИП Новичковой А. К., уровня шума и вибрации, работы тестомеса».

Суть в том, что на первом этаже дома, где живет Верялин, находится магазин, принадлежащий жене местного экс-депутата Марата Новичкова. Верялин живет на втором этаже, а под ним находится помещение, из которого раздается громкий шум.

«Там то тестомесильная машина работает, так что весь дом дрожит, то охлаждающая установка, то привозят бочки и с грохотом сгружают на бетонный пол и многое другое. Воюю с магазином долго, приходили проверки и всегда находили, что все в пределах нормы. Мэр и прокурор просто отмахнулись от меня, чтобы больше не жаловался. Лишь после того, как написал письмо Путину, нарушения сразу же обнаружились, причем нарушения сразу десятков пунктов санитарных норм. В мировом суде принято решение, так же подтверждающее, что мои жалобы были обоснованны и нарушения действительно выявлены. Правда, хозяин магазина будет обжаловать это решение, выполнять его не торопится», — рассказал «URA.RU» Владимир Верялин.

Редакция «URA.RU» попыталась поговорить с участниками конфликтной истории, но ни с прокурором, ни с главой города, ни с владельцем магазина связаться не удалось — людей нет на месте. Получилось дозвониться лишь до территориального отдела федерального медико-биологического агентства.

«Что-то из заявления подтвердилось, что-то нет. И суд нашу правоту подтвердил. Правда, владелец магазина будет ее обжаловать, так что точку пока ставить рано», — сообщил «URA.RU» Юрий Килин, начальник территориального отдела Федерального медико-биологического агентства.

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Ответ прокурора Фото: Владимир Верялин

Александр Лукманов
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