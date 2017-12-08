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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
13:46  08 декабря 2017 0

Под Екатеринбургом массовая авария — в ДТП угодили священники и машина скорой помощи. ФОТО

На Московском тракте произошло крупное ДТПТА «Ночные новости»

На Московском тракте, у поворота на поселок Карасьеозерский в сторону Екатеринбурга, 16 машин попали в аварию. О массовом столкновении рассказал корреспондент «URA.RU».

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судя по всему, первой пострадала машина скорой помощи: сзади в нее въехал тягач. У тягача разбита вся передняя часть. Еще один грузовик, ехавший следом, прижал несколько автомобилей к разделителю, часть машин вылетела на обочину. В самом последнем автомобиле, который попал в аварию, ехали два священнослужителя.

Получить комментарий в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на момент написания новости не удалось. В отделении не берут трубку.

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Фото ТА «Ночные новости»

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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