13:46 08 декабря 2017 0

На Московском тракте произошло крупное ДТП ТА «Ночные новости»

На Московском тракте, у поворота на поселок Карасьеозерский в сторону Екатеринбурга, 16 машин попали в аварию. О массовом столкновении рассказал корреспондент «URA.RU».

1/5 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судя по всему, первой пострадала машина скорой помощи: сзади в нее въехал тягач. У тягача разбита вся передняя часть. Еще один грузовик, ехавший следом, прижал несколько автомобилей к разделителю, часть машин вылетела на обочину. В самом последнем автомобиле, который попал в аварию, ехали два священнослужителя.

Получить комментарий в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на момент написания новости не удалось. В отделении не берут трубку.