Белорусский секс-тренер рассказал о планах Волочковой сняться в фильме для взрослых

09:29 09 декабря 2017 0

Балерина снова вынуждена отвечать «завистникам и клеветникам» Фото: Илья Московец © URA.RU

Анастасия Волочкова собирается сняться в «фильме для взрослых». Такое заявление сделал представитель порноиндустрии белорус Александр Кирилов, известный в определенных кругах как секс-тренер Лесли.

Кирилов сообщил, что балерина якобы взяла себе псевдоним «Охотница Белка». Он утверждает, что, познакомившись с Волочковой год назад, убедил ее принять участие в съемках фильма для взрослых французского режиссера Пьера Вудмана, передает StarHit.

Ранее Волочкова оказалась в центре скандала, связанного с обнародованием ее интимных фотографий. Кирилов уверен, что если балерина снимется в порнофильме, то она станет еще более популярной.

Сама Волочкова возмущена подобными домыслами и объяснила слова Кирилова его желанием привлечь к себе дополнительное внимание. Она подчеркнула, что Лесли уже не первый раз клевещет на нее, хотя сама балерина его не знает, никогда не видела и не слышала.

Ранее Волочкова высказалась по поводу скандальных фотографий, на которых запечатлена женщина, похожая на нее. «Вот что я вам скажу, мои дорогие. Все, кто пишет про меня небылицы и гадости, пора бы остановиться, а то захлебнутся в собственной злобе и уже их придется лечить. А это дорого, потому что душу от грязи вылечить ох как сложно. А со мной все в порядке. Я провожу концерты, ежедневно тренируюсь, провожу время с дочкой, отдыхаю и живу счастливо. Лучше, мои дорогие антифаны, загляните внутрь себя. Ведь есть неоспоримая истина: грязь, брошенная вами, до адресата не долетит, а в ваших руках и на языках — останется. А я хочу всех любить и быть любима, чего всем всегда и желаю», — написала балерина в Instagram.