{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
08:23  11 декабря 2017 3

Минтруд заявил о новых мерах по стимулированию рождаемости

Международный инвестиционный форум
Топилин изучил утвержденные Путиным инициативыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России через два-три года могут появиться дополнительные нововведения по поддержке рождаемости среди населения. Это будет зависеть от демографической ситуации в стране, подчеркнул министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он заявил об этом после анализа утвержденных президентом России инициатив в социально-демографической сфере, пишет Nation News. «Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости», — приводит слова Топилина RT.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости стимулирования роста рождаемости. «URA.RU» выяснило, насколько эффективным окажется пособие на первенца, кто в первую очередь будет на него претендовать и почему рождаемость сегодня стимулируют деньгами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров