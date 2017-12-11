Минтруд заявил о новых мерах по стимулированию рождаемости

08:23 11 декабря 2017 3

Топилин изучил утвержденные Путиным инициативы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России через два-три года могут появиться дополнительные нововведения по поддержке рождаемости среди населения. Это будет зависеть от демографической ситуации в стране, подчеркнул министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он заявил об этом после анализа утвержденных президентом России инициатив в социально-демографической сфере, пишет Nation News. «Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости», — приводит слова Топилина RT.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости стимулирования роста рождаемости. «URA.RU» выяснило, насколько эффективным окажется пособие на первенца, кто в первую очередь будет на него претендовать и почему рождаемость сегодня стимулируют деньгами.