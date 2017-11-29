16:54 29 ноября 2017 0

Дополнительные выплаты за рождение первенца наверняка будут позитивно встречены россиянами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С 1 января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения малышом возраста полутора лет. Уже заявлено, что сумма выплаты в следующем году в среднем по стране составит 10,5 тысяч рублей. Однако выплаты будут адресными, получат их не все семьи, а только те, кто действительно нуждается в дополнительной помощи. В частности, пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Насколько эффективной окажется такая поддержка, кто в первую очередь будет на нее претендовать и почему рождаемость сегодня стимулируют деньгами — «URA.RU» рассказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Экономист Игорь Николаев не видит ничего крамольного в стимулировании рождаемости деньгами Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

На самом деле в России насчитывается немало семей, которые смогут претендовать на подобные выплаты. Конечно, многие уже заговорили о том, что часть населения захочет рожать детей исключительно из-за денег, что именно деньги станут главным стимулом для продолжения рода. Однако справедливости ради стоит отметить, что государство и не скрывает, что использует финансовые ресурсы для изменения демографической ситуации в стране. По демографии мы находимся в глубокой яме, и это факт!

На мой взгляд, новые выплаты, анонсированные государством, дадут определенный эффект, однако, скорее всего, не смогут кардинальным образом поменять положение дел, а лишь отчасти демпфируют ситуацию. Можно напомнить, что точно такая же критика, как и сегодня, звучала в момент запуска в России программы материнского капитала — тогда тоже критики отмечали, что мы наблюдаем попытку купить людей, принудить их к рождению детей за деньги. Но сегодня уже можно констатировать, что программа маткапитала действительно сработала, люди ей активно пользуются, многим она, в частности, помогла решить жилищный вопрос.

Маткапитал многим помог решить жилищный вопрос Фото: depositphotos.com © URA.RU

Надо понимать, что реальные доходы населения страны снижаются уже четвертый год подряд, это означает, что люди буквально с каждым днем становятся беднее. Снижение доходов за это время, по нашим оценкам, составило около 15 процентов. Это означает, что за такой короткий период бедных россиян стало больше на несколько миллионов! Кстати, на сегодняшний день 13-14 процентов россиян находятся фактически за чертой бедности — а это приблизительно 20 млн человек.

Именно поэтому и можно сделать вполне логичный вывод, отбросив различные, в том числе и конъюнктурные соображения: россияне поддержат озвученные инициативы, поскольку они и вправду в состоянии пусть и немного, но облегчить жизнь обширного пласта семей. Неужели вы думаете, что эти люди откажутся от помощи?

Несомненно, заметно, что этот вопрос еще не до конца проработан — например, не совсем понятно, в какой степени в программе задействуют регионы. С одной стороны, заниматься такими выплатами — обязанность субъектов, с другой — у специалистов нет никаких сомнений в том, что регионы данную инициативу просто-напросто не потянут. Им хватает и пресловутых «майских указов», которые для многих без преувеличения стали неподъемным грузом. На сегодняшний день долги регионов превышают 2,5 трлн рублей. Поэтому вопрос — откуда им взять средства еще и на поддержку демографических инициатив? Такие красивые жесты доступны, пожалуй, единицам — например, богатой Москве.

Нагрузка по выплатам за детей ляжет на регионы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Однако главный вопрос сегодня заключается в том, окажется ли государство в состоянии в течение хотя бы нескольких лет выполнять взятые на себя дополнительные обязательства? Ведь выплаты в рамках все той же программы материнского капитала не индексировались уже на протяжении длительного времени и остаются на прежнем уровне — 453 тыс. рублей. Это означает, что выплаты с учетом инфляции уменьшились.