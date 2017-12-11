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11 декабря 2017
13:45  11 декабря 2017 1

Таксистов заставят выучить английский к ЧМ-2018

Албания, такси
Срок использования автомобилей не должен превышать четырех летФото: Наталия Вершинина © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Власти разработали регламент аккредитации для работы такси во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Среди прочего — знание английского языка, расписания матчей и схем размещения стоянок такси у стадионов. Информация об этом появилась на сайте мэрии столицы.

Учитывая новые правила, аккредитацию смогут получить также только те таксисты, которые вовремя погасят неоплаченные штрафы и оснастят машины опознавательными фонарями на крышах, желтым государственным регистрационным знаком и цветографической схемой, передает телеканал 360. Департамент транспорта также выделил обязательное условие — срок использования авто должен составлять менее четырех лет, информирует Nation News.

Ранее сообщалось, что на проведение ЧМ-2018 может негативно сказаться допинг-скандал вокруг российских спортсменов. FIFA планирует проверить атлетов на допинг после обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Напомним, что в Екатеринбурге планируют обучить волонтеров испанскому и японскому языкам к футбольному первенству.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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