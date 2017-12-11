FIFA проверит российских футболистов на допинг после обвинений Родченкова

08:37 11 декабря 2017 0

Допинг-скандал может негативно повлиять на чемпионат мира в 2018 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международная федерация футбола (FIFA) собирается повторно провести проверку российских футболистов на допинг в связи с заявлениями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«WADA проинформировало нас и другие международные федерации о том, что судебный анализ сохраненных образцов назначенной группой экспертов может начаться только с середины января 2018 года», — цитирует RT представителя FIFA. Источники добавили, что футбольная организация заинтересована во взаимодействии с Родченковым и намерена его выслушать, передает «Национальная служба новостей».

Ранее информатор WADA заявлял о том, что российские футболисты были «частью государственной допинговой программы», и что он готов предоставить доказательства этого. При этом адвокат Родченкова заявил, что ведомство не хочет общаться с его подопечным, так как не в силах лишить Россию права на чемпионат мира 2018 года.