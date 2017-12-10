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10 декабря 2017
16:30  10 декабря 2017 0

Болельщики-иностранцы ворчат на Екатеринбург из-за своей бедности

Россияне ответили на замечания, что города чемпионата мира-2018 далеко друг от друга
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, футбольное поле, центральный стадион, футбольные ворота, екатеринбург-арена
Матчи ЧМ-2018 пройдут на Центральном стадионеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Главный тренер футбольной сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и другие футбольные скептики, критикующие большие расстояния между городами, принимающими матчи чемпионата мира в 2018 году, изменят свое мнение, побывав в Екатеринбурге. На прошлой неделе мексиканец заявил: «Конечно, расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе., он будто бы будет сыгран на другой стороне России».

Чемпионат мира по футболу 2018 года — это шанс показать миру настоящую Россию, уверены опрошенные «URA.RU» представители отечественного футбольного мира. Иностранцы, шокированные удаленностью Екатеринбурга от Европы, поменяют свое мнение.

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«У них вся Европа вместе с Южной Америкой — это как Россия. Они не знают, что такое перелеты по девять часов», — прокомментировал недовольство мексиканцев результатами жеребьевки ЧМ-2018 известный советский футболист Евгений Ловчев. Эксперт напомнил, что Мексика участвовала в Кубке конфедераций и играла в Казани, не испытав никаких проблем. Кроме того, Ловчев привел в пример немецкую сборную, которая была в восторге от пребывания в Сочи.

Опасения иностранцев связаны скорее с дороговизной поездки, чем с боязнью России, уверен экс-глава Всероссийского союза болельщиков Александр Шпрыгин. «Не всем по карману перелет через океан. Я думаю, что если мексиканцы долетят до Москвы, то транспортное сообщение позволит легко добраться в Екатеринбург. По паспорту болельщика можно будет бесплатно перемещаться на поездах между городами и в общественном транспорте», — напомнил бывший футбольный функционер.

При этом Шпрыгин обратил внимание на беспрецедентный уровень безопасности в нашей стране: «В Бразилии и Франции (страны, где недавно прошли футбольные турниры — прим. ред.) есть анклавы, куда полиция боится заходить. В России все это исключено».

В успехе турнира уверены и в Екатеринбурге. В областном министерстве спорта «URA.RU» заверили, что летом город будет ломиться от наплыва туристов.

«Всегда любые крупные международные события вызывают как позитивные, так и негативные оценки. К нам же, полагаю, приедет больше болельщиков, чем им их будет в любом другом городе.

Половина Японии доберется по Транссибу смотреть игру своей команды. Сборная Мексики приедет, приедут их болельщики в сомбреро — это будет большой праздник для нас», — считает министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Чиновник отметил, что для удобства мексиканцев и японцев оргкомитет ЧМ сейчас подумывает о том, чтобы дополнительно обучить волонтеров языкам этих двух стран. Глава департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов также заверил, что «продвижение Екатеринбурга, как города проведения игр идет по плану».

В незнании иностранцами российских реалий есть и положительная составляющая, уверены знатоки футбола — тем сильнее будет эффект от турнира. «Мы для этого и проводим чемпионат, чтобы показать страну и ее многообразие», — резюмировал Евгений Ловчев.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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