Прокурор Златоуста поставил вопрос о возбуждении уголовных дел в связи с уничтожением объектов культурного наследия в третьем по величине городе Челябинской области. Речь идет об аварийных домах на улицах Ленина, 33 и Косотурской, 12.
Проведенная по поручению прокурора региона проверка показала, что в 2016 году был снесен первый из них, а в августе 2017 года — второй (купеческий особняк, построенный в 1870 году). Здания были объявлены памятниками истории и культуры Челябинской области и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Дома признали аварийными и расселили, а строения снесли при реализации муниципальной программы «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе». Однако в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» дома подлежали реконструкции.
Таким образом, памятники архитектуры Челябинской области уничтожили неустановленные должностные лица администрации Златоустовского городского округа. Материалы прокурорской проверки отправлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статьям «превышение должностных полномочий», «халатность» и «уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
Ход проведения доследственной проверки взят под контроль в прокуратуре Златоуста, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.