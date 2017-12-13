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Главные новости Челябинской области
13:57  13 декабря 2017 2

Челябинским чиновникам грозят уголовные дела за уничтожение памятников истории и культуры. ФОТО, ВИДЕО

Златоуст
Над мэрией Златоуста вновь собираются тучиФото: Алена Полозова © URA.RU

Прокурор Златоуста поставил вопрос о возбуждении уголовных дел в связи с уничтожением объектов культурного наследия в третьем по величине городе Челябинской области. Речь идет об аварийных домах на улицах Ленина, 33 и Косотурской, 12.

Проведенная по поручению прокурора региона проверка показала, что в 2016 году был снесен первый из них, а в августе 2017 года — второй (купеческий особняк, построенный в 1870 году). Здания были объявлены памятниками истории и культуры Челябинской области и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Дома признали аварийными и расселили, а строения снесли при реализации муниципальной программы «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе». Однако в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» дома подлежали реконструкции.

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Вот что осталось от памятника истории и культуры Челябинской области. Златоуст, улица Косотурская, 12 Группа «АрхиСтраж» на Livejournal

Таким образом, памятники архитектуры Челябинской области уничтожили неустановленные должностные лица администрации Златоустовского городского округа. Материалы прокурорской проверки отправлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статьям «превышение должностных полномочий», «халатность» и «уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Ход проведения доследственной проверки взят под контроль в прокуратуре Златоуста, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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