НТМК «съел» за восемь лет 50 млн тонн элитной руды

ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил двухсотмиллионную тонну окатышей — измельченного рудного концентрата, который используют как полуфабрикат для металлургического производства железа. Груз отправлен на ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, где их используют для выплавки чугуна в доменных печах, рассказали в пресс-службе предприятия.
Ежегодно на КГОКе производится порядка 6 млн тонн высококачественного доменного сырья с содержанием железа свыше 60%. В подразделении постоянно ведется работа по улучшению основных качественных характеристик продукции. В частности, значительно улучшен показатель механической прочности.
«Продукция ЕВРАЗ Качканарского ГОКа сегодня полностью удовлетворяет требованиям металлургов. Благодаря программам по улучшению качества фабрика окускования производит только окатыши высшего класса, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
Производство окатышей на предприятии началось более 45 лет назад — в 1970 году. Первая партия составила всего 5 тонн. В 1974 году была достигнута проектная мощность цеха окатышей — 2,8 млн тонн окатышей в год. Юбилейный выпуск 50-миллионной тонны состоялся через 19 лет работы подразделения. Следующий рубеж в 100 миллионов тонн был преодолен в 2000 году, 150-миллионная тонна была отгружена в 2009 году.