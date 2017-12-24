Несогласованный митинг, на который призвал своих сторонников 24 декабря организатор «Дня свободных выборов» Илья Яшин, собрал порядка трехсот человек. Из них примерно половину составили представители СМИ и блогеры, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Москве. В отношении организаторов собран материал для дела об административном правонарушении.
Илья Яшин возглавляет совет депутатов Красносельского района Москвы. Его акция была запланирована после того, как власти столицы не согласовали штабу Навального митинг на проспекте Сахарова. Тогда Яшин предложил провести в Лермонтовском сквере «День свободных выборов» — в формате праздничного мероприятия, которое не требует специального разрешения.
20 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск муниципального депутата Алевтины Базеевой о запрете «Дня свободных выборов». Организаторы обжаловали этот вердикт, но неудачно. После этого Яшин заявил, что мероприятие состоится, несмотря на запрет, а полиция предложила москвичам воздержаться от его посещения.