15:57 25 декабря 2017 0

Костюмы пассажиров должны быть «выполнены по стандарту» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания «Победа», полностью принадлежащая «Аэрофлоту», запустила праздничную акцию. Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки cмогут бесплатно воспользоваться услугами компании на всех рейсах.

Согласно условиям акции, любой желающий в костюме, «выполненном по стандарту» (борода для Дедушки и коса для Снегурочки), должен подойти к стойке регистрации, сообщить о своем намерении получить перелет за счет компании и дождаться окончания регистрации. В «Победе» отмечают, что попасть на борт человек сможет только при наличии свободных мест в самолете. Помимо прочего, весь полет ему придется провести в костюме, чтобы «остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением», передают «Ведомости».

Кроме того, неизвестно, какое время пассажиру в костюме придется ждать свободных мест. Авиакомпания утверждает, что билеты на рейсы «Победы» продаются полностью — лишь 3% пассажиров не приходят на рейс. Уточняется, что акция проходит с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.

Ранее лоукостер «Победа» предложил ввести закон по ограничению количества инвалидов на борту. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая назвала такое предложение аморальным, сообщало Nation News. Также авиакомпания сняла ограничения на вес ручной клади, которую могут взять на борт самолета пассажиры. Как писало «URA.RU», теперь это регламентируется только габаритами багажа.