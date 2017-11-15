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15 ноября 2017
19:31  15 ноября 2017 0

«Победа» сняла ограничения на вес ручной клади

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Компания постепенно уходит от собственных стереотиповФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» сняла ограничения на вес ручной клади, которую могут взять на борт самолета пассажиры. Теперь единственным ограничителем будут только габариты рамки-калибратора, размеры которой — 36 см по длине, 20 см по ширине и 27 см по высоте.

По словам директора авиакомпании Андрея Калмыкова, теперь, даже если у пассажира будет тяжелая гиря, соответствующая всем параметрам — ее можно будет взять с собой в самолет, пишет Nation news.

Вместе с этим решением руководство «Победы» внесло изменения в список предметов, которые можно бесплатно пронести на борт самолета. В перечень попали рюкзаки, но исчезли смартфоны, зонты и ноутбуки, которые можно поместить в сумки.

Лев Истомин
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