19:31 15 ноября 2017 0

Компания постепенно уходит от собственных стереотипов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» сняла ограничения на вес ручной клади, которую могут взять на борт самолета пассажиры. Теперь единственным ограничителем будут только габариты рамки-калибратора, размеры которой — 36 см по длине, 20 см по ширине и 27 см по высоте.

По словам директора авиакомпании Андрея Калмыкова, теперь, даже если у пассажира будет тяжелая гиря, соответствующая всем параметрам — ее можно будет взять с собой в самолет, пишет Nation news.

Вместе с этим решением руководство «Победы» внесло изменения в список предметов, которые можно бесплатно пронести на борт самолета. В перечень попали рюкзаки, но исчезли смартфоны, зонты и ноутбуки, которые можно поместить в сумки.