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23 декабря 2017
20:03  26 декабря 2017 4

Югорский мэр рассказал, что требуется для создания крупнейшей агломерации ХМАО

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут
Сургутский район готов обсуждать агломерацию, но соседи за стол переговоров не садятсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для создания агломерации «Большой Сургут», объединяющей крупнейший город ХМАО и близлежащие поселения, нужен глобальный инфраструктурный проект. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам главы, действующее законодательство предусматривает объединение муниципалитетов только с помощью межмуниципальных соглашений. Свои предложения Сургутский район отправил в Сургут еще в начале 2017 года, но ответ так и не поступил. Андрей Трубецкой отметил, что созданная насильственным путем агломерация развалится, если у нее не будет ключевого связующего звена.

«Если предположить, что де факто агломерация Сургута и близлежащих поселений состоялась, то давайте подумаем над каким-то крупным инфраструктурным проектом, чтобы связать эти населенные пункты и город.

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Например, скоростную магистраль. Без подобного проекта ни одна агломерация не создается, должны быть связующие нити. Можно задекларировать что угодно, но если это не подтверждается экономикой, это рано или поздно умрет», — прокомментировал Андрей Трубецкой.

Ранее губернатор Наталья Комарова дала поручение правительству ХМАО разработать необходимую нормативную базу для создания в Югре агломераций. В стратегии развития региона до 2030-го года есть карта, в которой восемь агломераций. Крупнейшая из них — «Сургут-Нефтеюганск», куда входят также Нефтеюганский район и Пыть-Ях. Андрей Трубецкой отметил, что с этими территориями у Сургутского района вообще нет почти ничего общего, а в разрабатываемых правительством Югры законах может оказаться и вариант слияния нескольких муниципалитетов.

Антон Степыгин
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