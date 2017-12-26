19:44 26 декабря 2017 0

Предприниматель Панов намерен отсудить 2,5 млн рублей за гибель фермы Фото: Дмитрий Панов, facebook

Заместитель руководителя Свердловского УФАС, рассмотрев материалы дела, выписал штраф 220 тысяч рублей фирме, организованной бывшими депутатами городской Думы Первоуральска отцом и сыном Валерием и Владиславом Стенька. Дело касается гибели фазаньей фермы.

Отец с сыном владеют АО «Остров» и ЗАО «Промтовары», а также загородным клубом «Стрелецкий двор». В 2016 году екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов открыл в 20 километрах от Екатеринбурга фазанью ферму, купив строение у ЗАО «Промтовары». Электроэнергию фермер регулярно оплачивал и получал ее через сеть предыдущих владельцев. Когда он обратился в «Стрелецкий клуб» с просьбой подписать акт о разграничении принадлежности сети, электричество было отключено, и ферма фактически погибла. Как позже выяснилось, по неизвестной причине произошел обрыв подземного кабеля.

Как ни упорствовали первоуральские бизнесмены, УФАС приняло решение не в их пользу. «220 тысяч рублей — это штраф в пользу государства. Следующий этап — я пойду в суд за возмещением моральных и материальных убытков, которые составили у меня порядка двух с половиной миллионов рублей. Кстати, в решении УФАС есть обязательство возобновить подачу энергии — это такой подарок на Новый год предпринимателям, которые купили у меня хозяйство. Оно сейчас, если не ошибаюсь, на генераторах», — рассказал Дмитрий Панов.

Ферма Панова работала с 2016 по 2017 год, за это время на ней вырастили семь тысяч фазанов. После того, как хозяйство отключили от электричества, поголовье сократилось до 250 штук — птицы замерзли от холода. Уцелевшие фазаньи яйца — порядка пятисот штук — Панов, как ранее сообщало «URA.RU», бесплатно раздарил людям, чтобы не пропали.