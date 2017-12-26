{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
19:44  26 декабря 2017 0

На Урале наказали экс-депутатов, разоривших уникальную ферму

Предприниматель Панов намерен отсудить 2,5 млн рублей за гибель фермыФото: Дмитрий Панов, facebook

Заместитель руководителя Свердловского УФАС, рассмотрев материалы дела, выписал штраф 220 тысяч рублей фирме, организованной бывшими депутатами городской Думы Первоуральска отцом и сыном Валерием и Владиславом Стенька. Дело касается гибели фазаньей фермы.

Отец с сыном владеют АО «Остров» и ЗАО «Промтовары», а также загородным клубом «Стрелецкий двор». В 2016 году екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов открыл в 20 километрах от Екатеринбурга фазанью ферму, купив строение у ЗАО «Промтовары». Электроэнергию фермер регулярно оплачивал и получал ее через сеть предыдущих владельцев. Когда он обратился в «Стрелецкий клуб» с просьбой подписать акт о разграничении принадлежности сети, электричество было отключено, и ферма фактически погибла. Как позже выяснилось, по неизвестной причине произошел обрыв подземного кабеля.

Как ни упорствовали первоуральские бизнесмены, УФАС приняло решение не в их пользу. «220 тысяч рублей — это штраф в пользу государства. Следующий этап — я пойду в суд за возмещением моральных и материальных убытков, которые составили у меня порядка двух с половиной миллионов рублей. Кстати, в решении УФАС есть обязательство возобновить подачу энергии — это такой подарок на Новый год предпринимателям, которые купили у меня хозяйство. Оно сейчас, если не ошибаюсь, на генераторах», — рассказал Дмитрий Панов.

Ферма Панова работала с 2016 по 2017 год, за это время на ней вырастили семь тысяч фазанов. После того, как хозяйство отключили от электричества, поголовье сократилось до 250 штук — птицы замерзли от холода. Уцелевшие фазаньи яйца — порядка пятисот штук — Панов, как ранее сообщало «URA.RU», бесплатно раздарил людям, чтобы не пропали.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров