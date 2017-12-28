Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков вместе с женой Аленой отметили именины супруги в Париже. Об этом сообщил сам член Совфеда на своих страницах в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.
«27 декабря родилась моя любимая! Моя девочка, нежная жена, верная спутница, самый близкий и надежный человечек! С днем рождения тебя, моя дорогая Аленушка!» — прокомментировал Исаков событие.
Семейство Исаковых сфотографировалось на Елисейских полях, рядом с ювелирным домом Montblanc, на фоне Триумфальной арки. Также семья отужинала в арт-кафе Lido de Paris, где станцевала медленный танец.
«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Эдуарду Исакову и его супруге крепкого здоровья, профессиональных успехов и семейного счастья!