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Главные новости Югры
13:13  28 декабря 2017 8

Сенатор из Югры засветился в элитном кабаре Парижа. ФОТО, ВИДЕО

Эдуард Исаков и его супруга отпраздновали именины в центре французской столицыФото: Официальная страница Эдуарда Исакова в соцсети «ВКонтакте»

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков вместе с женой Аленой отметили именины супруги в Париже. Об этом сообщил сам член Совфеда на своих страницах в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.

«27 декабря родилась моя любимая! Моя девочка, нежная жена, верная спутница, самый близкий и надежный человечек! С днем рождения тебя, моя дорогая Аленушка!» — прокомментировал Исаков событие.

Семейство Исаковых сфотографировалось на Елисейских полях, рядом с ювелирным домом Montblanc, на фоне Триумфальной арки. Также семья отужинала в арт-кафе Lido de Paris, где станцевала медленный танец.

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Фото: Официальная страница Эдуарда Исакова в соцсети «ВКонтакте»

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Эдуарду Исакову и его супруге крепкого здоровья, профессиональных успехов и семейного счастья!

Эльдар Булатов
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