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01 января 2018
Главные новости 
14:00  01 января 2018 0

Чего ждать россиянам от 2018 года, на празднике сгорела елка, Якушев снялся в трогательном ролике. Актуальное к этому часу- в подборке «URA.RU»

На Сахалине загорелась новогодняя елкаФото Serge Kovalchuk из Telegram

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Сегодня 1 января, понедельник! И вот актуальные новости к этому часу:

В 2017 году Россия достигла новых высот, о которых, возможно, вы даже и не слышали. А мы расскажем.

Новый год принесет россиянам множество нововведений: узнайте о 15 новинках 2018 года.

Прочтите, прежде чем сесть за руль! Как изменится жизнь автомобилиста, что будет с ОСАГО и взлетит ли цена на бензин — в материале «URA.RU».

В Екатеринбурге задержали «минеров», из-за которых эвакуировали жителей дома и пассажиров метро. ФСБ удалось оперативно найти злоумышленников.

Отожгли! На площади Сахалина во время праздника загорелась новогодняя елка, очевидцы засняли пожар на ВИДЕО. Уже известна причина возгорания.

Не заплачут только равнодушные.Тюменский губернатор Владимир Якушев снялся в трогательном новогоднем ролике.

Валерия Чупина
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