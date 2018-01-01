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01 января 2018
Главные новости 
13:00  01 января 2018 2

Прочтите, прежде чем сесть за руль в 2018-м

Как изменилась жизнь автомобилиста. Что будет с ОСАГО и взлетит ли цена на бензин
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый год принесет россиянам немало автомобильных нововведенийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских автомобилистов ждет целый ряд нововведений в 2018 году. Многие из новаций связаны не только с изменениями Правил дорожного движения, но и с ОСАГО, акцизами на топливо, оформлением ПТС и некоторыми другими аспектами. К чему должны готовиться автовладельцы, на что копить деньги и каких сюрпризов ждать — разбиралось «URA.RU».

Джипы перейдут на Евро-5

С 1 января 2018 года в России вступают в силу требования экологического класса Евро-5 для грузовиков, автобусов и внедорожников. Отметим, что требования к экологическому классу транспортных средств закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза. Это означает, что уже с 1 января в России можно будет выпускать коммерческую технику не ниже класса Евро-5.

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ОСАГО попытаются защитить от подделок
Фото: Илья Московец © URA.RU

ОСАГО защитят от подделок

С 2018 года в России вводится новая форма полиса ОСАГО с QR-кодом в верхнем правом углу. Как утверждают представители страховой отрасли, новация позволит защититься от подделок и обеспечит доступ к сведениям о договоре на сайте Российского союза автостраховщиков в режиме онлайн.

В частности, при помощи кода можно будет быстро узнать о марке, модели транспортного средства, государственном регистрационном знаке и лицах, которые допущены к управлению, а также наименование страховщика, собственника автомобиля.

Кроме того, с 1 января вырастет и так называемый «период охлаждения» — срок, в течение которого можно отказаться от навязанных услуг, увеличится с 5 до 14 дней. По мнению Центрального банка, 14 дней — это универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей.

Бензин взлетит в цене

Эта новость мало кого порадует — автомобильное топливо вновь заметно вырастет в цене. В России одобрены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым с 1 января 2018 году на 10,7% увеличиваются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. В связи с этим ожидается, что цена на бензин в будущем году превысит 50 рублей за литр.

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Бензин вновь вырастет в цене, виной всему — акцизы
Фото: media.gazprom-neft.ru

По оценкам вице-премьера Аркадия Дворковича, рост цены на бензин превысит инфляцию. Цена нефти в составе цены на топливо — около 7%, все остальное — акцизы. Однако, согласно различным социологическим опросам, россияне откажутся от использования личных авто только в крайнем случае.

Запретят старые автобусы

С 1 января должен вступить в силу и запрет на перевозку детей старыми автобусами. Под таковыми подразумеваются автобусы старше 10 лет. Данный запрет переносили уже несколько раз — на 1 января 2017 года, затем на 1 июля 2017-го, а потом перенесли еще на полгода — до 1 января 2018 года.

ПТС станет «цифровым»

Привычный зеленый паспорт транспортного средства медленно, но верно уходит в историю — с 1 июля 2018 года в обращение должны быть введены исключительно «цифровые» ПТС. После этого ГИБДД перестанет выдавать свидетельство в традиционном бумажном виде.

Собственники машин могут обменять ПТС старого образца на электронный аналог. Однако и бумажные документы, выданные до 1 июля 2018 года, будут также действовать.

Зона для спокойных

В Правилах дорожного движения должен появиться новый несколько необычный термин — «зона успокоенного движения». Соответственно, появится новый дорожный знак. Такая зона будет обязывать автомобилистов двигаться на скорости до 10-20 км/ч, не совершая обгоны. При этом пешеходы, находящиеся в такой зоне, будут иметь возможность переходить проезжую часть везде, где пожелают.

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© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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