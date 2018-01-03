Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал возобновить работу закрытой на долгое время горячей линии между КНДР и Южной Кореей. Об этом по государственному радио Северной Кореи заявил глава управления по делам между Пхеньяном и Сеулом.
Линия будет открыта сегодня, в 9.30 по московскому времени, отмечает RT. Целью данного шага станет обсуждение участия делегации Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Ранее Сеул предложил Пхеньяну организовать встречу на высоком уровне в демилитаризованной зоне, чтобы проработать вопрос участия северокорейских атлетов в Олимпиаде, напоминает «Федеральное агентство новостей». Северная Корея не отвечала на предложение в течение суток, после чего появилось сообщение об открытии горячей линии.