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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
11:10  03 января 2018 4

Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг, южная корея флаг
Стороны начнут общение сегодняФото: depositphotos.com © URA.RU

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал возобновить работу закрытой на долгое время горячей линии между КНДР и Южной Кореей. Об этом по государственному радио Северной Кореи заявил глава управления по делам между Пхеньяном и Сеулом.

Линия будет открыта сегодня, в 9.30 по московскому времени, отмечает RT. Целью данного шага станет обсуждение участия делегации Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Сеул предложил Пхеньяну организовать встречу на высоком уровне в демилитаризованной зоне, чтобы проработать вопрос участия северокорейских атлетов в Олимпиаде, напоминает «Федеральное агентство новостей». Северная Корея не отвечала на предложение в течение суток, после чего появилось сообщение об открытии горячей линии.

Олег Теплоухов
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