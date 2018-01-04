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Главные новости Свердловской области
07:53  04 января 2018 3

Найдено тело екатеринбургского актера, пропавшего 1 января. Он пошел укладывать дочь спать и исчез

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи начали доследственную проверкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

В районе Полевского тракта найдено тело пропавшего в новогодние праздники екатеринбургского актера. 36-летний Федор Пономарев был художественным руководителем детского театра «Явь» и растил четверых детей.

Как сообщает «КП-Урал», в СУ СКР России по Свердловской области начата доследственная проверка. Тело отправят судебным медикам для установления точной причины смерти.

Федор Пономарев пропал ночью 1 января. Друзья рассказывают, что он пошел укладывать дочь спать и исчез. В тот вечер в доме у актера отдыхала большая компания, в том числе приехавшие родственники. Пропажу заметили уже через 15 минут, но найти мужчину не смогли. Свидетели отмечают, что актер не ссорился с женой и почти не выпивал.

Иван Антонов
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