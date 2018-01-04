Следователи начали доследственную проверку
В районе Полевского тракта найдено тело пропавшего в новогодние праздники екатеринбургского актера. 36-летний Федор Пономарев был художественным руководителем детского театра «Явь» и растил четверых детей.
Как сообщает «КП-Урал», в СУ СКР России по Свердловской области начата доследственная проверка. Тело отправят судебным медикам для установления точной причины смерти.
Федор Пономарев пропал ночью 1 января. Друзья рассказывают, что он пошел укладывать дочь спать и исчез. В тот вечер в доме у актера отдыхала большая компания, в том числе приехавшие родственники. Пропажу заметили уже через 15 минут, но найти мужчину не смогли. Свидетели отмечают, что актер не ссорился с женой и почти не выпивал.