КНДР назначила прямые переговоры с Южной Кореей

08:27 05 января 2018 0

9 января власти КНДР впервые с 2015 года начнут переговоры с Южной Корей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Северной Кореи сядут за стол переговоров со своими коллегами из Южной Кореи уже 9 января. Это будет первая за последние два года встреча на высоком уровне. На ней представители двух стран планируют обсудить Олимпиаду в Пхенчхане и участие в ней спортсменов из КНДР.

Сотрудник Министерства объединения Южной Кореи Хен Тэ Байк рассказал агентству Bloomberg, что на переговорах планируется обсудить участие КНДР в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а также ситуацию на Корейском полуострове, пишет РБК.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» между Пхеньяном и Сеулом для проведения переговоров. Как пишет «Федеральное агентство новостей», переговоры по участию КНДР в Олимпийских играх-2018 и улучшению двухсторонних отношений с Южной Кореей могут пройти в специальной демилитаризованной зоне, расположенной в Пханмунджоме.

Поводом для начала переговоров между двумя странами стало заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что Пхеньян намерен направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры-2018. Он сказал об этом в своем новогоднем телевизионном обращении.

В четверг, 4 января президент США Дональд Трамп в своем Twitter приписал себе заслугу в налаживании диалога между двумя странами. «Неужели кто-то действительно верит в то, что переговоры и диалог между КНДР и Южной Кореей могли бы быть сейчас возможны, если бы не моя твердая и жесткая позиция и готовность продемонстрировать свою абсолютную мощь против Севера. Глупцы, но переговоры — хорошая новость!» — приводит RT сообщение американского лидера.