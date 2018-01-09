14:44 09 января 2018 0

У Константина Грюнберга нет претензий к коммунистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарный уральский скульптор Константин Грюнберг не дождался оплаты за выполненный им эскиз памятника Иосифу Сталину, который планировалось установить в Екатеринбурге.

Как сообщил «URA.RU» осведомленный партийный источник, Грюнбергу был обещан гонорар в размере 100 тысяч рублей. В ходе частных переговоров коммунисты говорили о возможности заключения со скульптором официального договора. Однако дальше слов дело не пошло.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Грюнберг подтвердил, что подготовил эскиз. Он подтвердил, что не получил оплаты. Но подчеркнул, что не имеет претензий к потенциальным работодателям: «Никто никого не кинул. У нас был просто разговор — и все. Потом они затихли, это обычное дело. Как только разговор доходил до оплаты, они сразу ничего не понимали. Элементарно это все». Скульптор предположил, что свердловские коммунисты подняли в 2015 году вопрос об установке в Екатеринбурге памятника Сталину для «привлечения общественного внимания». Несмотря на это Константин Грюнберг готов продолжить реализацию проекта «за идею».

Памятник будет установлен примерно через три года, считает Грюнберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я патриот и сталинист, скажу откровенно. Я не стесняюсь этого слова. Я вырос в эпоху Сталина. На песнях Сталина строилась наша слава боевая. Я конечно бы сделал монумент такой, чтобы это была не ординарная вещь. Я бы сделал так, что шерсть бы зашевелилась у некоторых товарищей на спине и горбу. Я бы так их подразнил, что у них губы посинели бы сильно», — пояснил Грюнберг. Скульптор уверен, что примерно через три года памятник вождю народов в Екатеринбурге все-таки будет установлен: «Это будет не сейчас. Сейчас выборы президента. Актуальность будет нарастать по мере нагнетания международной обстановки. Я вижу подъем национального самосознания, национальной гордости. А товарищ Сталин — наша слава боевая. Из песни слова не выкинешь».

Лидер свердловского регионального отделения КПРФ Александр Ивачев пояснил «URA.RU», что не видел подготовленного Грюнбергом эскиза: «Тема с установкой памятника не заглохла. Если есть макет, то его можно посмотреть». Первый секретарь обкома КПРФ пояснил, что коммунисты намеревались организовать широкий сбор средств на установку памятника Сталину, и не исключил, что в случае поступления необходимой суммы часть ее могла бы быть направлена на оплату труда скульптора.

При этом информированный партийный источник утверждает, что эскиз памятника был на руках у руководителей партотделения. Он должен был быть опубликован на посвященном этому проекте сайту, который так и не появился в Интернете.