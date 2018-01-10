14:30 10 января 2018 2

Спикер Госдумы успокоил депутатов, но те требует доказательств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСО выяснила, куда пропали карточки для голосования 30 депутатов Госдумы из фракции ЛДПР. Результаты проверки записей с видеокамер озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что депутаты от других фракций не имеют отношения к исчезновению карточек.

«Как озвучил только что Володин, карточки были собраны работником технических служб. Почему он их взял, пока не говорят. Но мы (фракция ЛДПР — прим. ред.) в это до конца не верим и требуем показать нам этого человека на видео», — заявил «URA.RU» депутат от Свердловской области Игорь Торощин.

Как ранее сообщало наше агентство, первое в новом году пленарное заседание Госдумы началось со скандала. У 30 из 40 депутатов фракции ЛДПР пропали карточки для голосования. Лидер партии Владимир Жириновский обвинил в воровстве КПРФ.