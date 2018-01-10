В Кремле ответили на присвоение имени Немцова площади в США‍

Власти Вашингтона имеют полное право называть свою площадь в честь погибшего российского политика Бориса Немцова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о переименовании площади в Вашингтоне напротив здания российской дипмиссии, Песков отметил, что хотел бы оставить этот вопрос без комментария. «Это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — цитирует RT слова Дмитрия Пескова.
Официальный представитель Кремля также не исключил возможности симметричного ответа со стороны городских властей Москвы, добавляет «Федеральное агентство новостей». В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, называя в честь кого-то улицу или площадь, нужно объективно оценивать человека. А в данном случае США просто пытаются «напакостить» России. приводит слова политика агентство Nation News. По утверждению Жириновского, «много преступлений совершалось» в бытность Немцова губернатором. Лидер ЛДПР убежден, что называть площадь перед посольством России в честь Немцова точно не надо.
Американские власти намерены переименовать площадь между улицами Дэвис и Эдмундс до 27 февраля. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Еще 7 декабря по этому поводу в Вашингтоне прошли публичные слушания, в которых участвовала дочь Немцова Жанна.
Политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро обвиняемых в убийстве были осуждены и получили тюремный срок.