21:00 11 января 2018 0

Представительные заключенные готовы заплатить за комфорт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:

Ксения Собчак раскрыла правду о «самом честном уральском политике». Телеведущая открыто рассказала о вранье Ройзмана и вызвала его на теледебаты. Мэр Екатеринбурга, правда, отказался от дебатов и попытался отделаться постом на своей станице в Twitter.

В Сеть попало видео из VIP-камеры СИЗО «Матросская тишина». На кадрах — хорошая мебель, сантехника, ремонт — условия больше похожи на номер хорошего отеля. Полковник милиции в отставке, адвокат и писатель, который сам провел в «Матросской тишине» почти два года, рассказали «URA.RU», как работает система VIP-камер в российских тюрьмах.

Жестко оскандалилась сотрудница уральской полиции — майор выкладывала в соцсетях откровенные снимки. Потомственный полицейский хвасталась не только легкой обнаженкой, но и фотосессиями с алкоголем.

Ханты-Мансийск потрясло новое, кровавое убийство. Лидера казаков Югры жестоко убили, расчленили, а после — разбросали останки по территории школы-интерната для «золотой молодежи». Жена погибшего обратилась ко всем казакам России и попросила найти виновного.

Уральский режиссер Василий Сигарев рассказал, почему Поклонская прекратила нападки и на фильм «Матильда», и на Алексея Учителя. Оказалось, все дело в деньгах.

Российский солдат-срочник хотел подогреть свой обед, но случайно сжег БТР за 28 миллионов. Мат с видео мы убрали, но неподдельные эмоции удивленных сослуживцев остались.