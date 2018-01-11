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12 января 2018
11 января 2018
21:00  11 января 2018 0

Собчак против Ройзмана, VIP-камеры в тюрьмах, почему замолчала Поклонская. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Представительные заключенные готовы заплатить за комфортФото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Ксения Собчак раскрыла правду о «самом честном уральском политике». Телеведущая открыто рассказала о вранье Ройзмана и вызвала его на теледебаты. Мэр Екатеринбурга, правда, отказался от дебатов и попытался отделаться постом на своей станице в Twitter.

В Сеть попало видео из VIP-камеры СИЗО «Матросская тишина». На кадрах — хорошая мебель, сантехника, ремонт — условия больше похожи на номер хорошего отеля. Полковник милиции в отставке, адвокат и писатель, который сам провел в «Матросской тишине» почти два года, рассказали «URA.RU», как работает система VIP-камер в российских тюрьмах.

Жестко оскандалилась сотрудница уральской полиции — майор выкладывала в соцсетях откровенные снимки. Потомственный полицейский хвасталась не только легкой обнаженкой, но и фотосессиями с алкоголем.

Ханты-Мансийск потрясло новое, кровавое убийство. Лидера казаков Югры жестоко убили, расчленили, а после — разбросали останки по территории школы-интерната для «золотой молодежи». Жена погибшего обратилась ко всем казакам России и попросила найти виновного.

Уральский режиссер Василий Сигарев рассказал, почему Поклонская прекратила нападки и на фильм «Матильда», и на Алексея Учителя. Оказалось, все дело в деньгах.

Российский солдат-срочник хотел подогреть свой обед, но случайно сжег БТР за 28 миллионов. Мат с видео мы убрали, но неподдельные эмоции удивленных сослуживцев остались.

Кирилл Егоров
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