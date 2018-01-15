14:46 15 января 2018 1

Та самая горка «за миллион», из-за которой «фронтовики» проверят весь ХМАО Фото: региональное отделение ОНФ в ХМАО

Эксперты ОНФ нашли в Югре нарушение прав детей на бесплатный зимний досуг. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном отделении Народного фронта.

По данным ОНФ, в поселке Федоровский (Сургутский район) построили горку, за катание с которой с людей берут деньги. «На главной площади Федоровского, где стоит центральная елка, построили платную горку. При этом в поселке нет альтернативы, и, если ребенок хочет покататься, родители вынуждены ходить на этот объект. Когда возмущенные жители обратились к главе поселения, почему в Сургутском районе только в Федоровском за катание с горки взимается плата, им ответили, что для строительства бесплатной горки нет снега», — комментирует член регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

По версии экспертов Общероссийского народного фронта, на эту горку пускают детей только на тюбинги — для катания на санках или ледянках объект не приспособлен. «Сегодня встает вопрос законности действий чиновников. Как правило, на строительство бесплатных новогодних городков выделяются средства из бюджета, но, видимо, местные власти решили переложить свою ответственность за организацию зимнего досуга детей на частный бизнес», — отметила член регионального штаба ОНФ в Югре Карина Гаджиева. «Фронтовики» уверяют: жители крайне возмущены сложившейся ситуацией и впервые за много лет бойкотировали катания с горки в новогоднюю ночь.

Эксперты ОНФ проверяют качество и безопасность снежных городков в Югре Фото: региональное отделение ОНФ в ХМАО

В администрации Сургутского района рассказали, что на самом деле в поселке Федоровский есть еще 11 снежных городков, в которых установлены восемь бесплатных горок для катания на тех же ледянках. Как оказалось, с 2017 года стали жестче требования по безопасности для таких объектов, как горка для тюбингов — выросла и стоимость. Чтобы не тратить бюджетные деньги, был выделен участок предпринимателю. «Он и построил деревянную горку для катания на тюбингах. Она соответствует всем требованиям безопасности и имеет все необходимые сертификаты. Ее стоимость равна 1 млн рублей. Естественно, предпринимателю нужно окупить свои затраты, поэтому катание с горки платное. После обращений жителей, представителями администрации поселения была организована встреча с предпринимателем, на которой было принято решение установить бесплатные часы работы объекта», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Источник в мэрии также сообщил, что чиновники сейчас пытаются найти жителей, на жалобы которых ссылаются в ОНФ. «Такое ощущение, что нашли каких-то маргиналов, возможно, даже не местных. Потому что к нам таких жалоб не поступало», — говорит инсайдер.

Добавим, жалобы на платную горку в Федоровском послужили поводом для инспекции зимней инфраструктуры других муниципалитетов автономного округа. Проверяется не только ее доступность для всех групп населения региона, но и безопасность. «Фронтовики» уже отчитались о найденных проблемах в Ханты-Мансийском и Советском районах. Кроме снежных горок активисты ОНФ в Югре намерены проверить и состояние ледовых катков.