Актриса Наталья Краско объявила, что уезжает из страны. На снимке, который молодая женщина выложила в Instagram, запечатлен загранпаспорт молодой жены 87-летнего артиста и билет на самолет — судя по всему, она собирается в Израиль.
В подписи к фото Наталья Краско отмечает, что уезжает только на неделю, и просит не звонить ей. «Только вернись, не предавай Родину!.. Счастливого пути, Наташенька! Если будете у стены плача, вспомните рабу Божью Татьяну в молитве и мою семью», — пишут пользователи соцсети в комментариях к записи.
Ранее общественность всколыхнула информация о том, что Наталью Краско якобы поймали на измене. Некий Александр заявлял, что встречался с женой известного актера и до сих пор находится в отношениях с ней. Однако позже выяснилось, что этот скандал был лишь продуманным пиар-ходом.