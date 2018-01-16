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16 января 2018
Главные новости Москвы
13:40  16 января 2018 2

Молодая жена актера Краско покинула Россию после скандала с изменой. ФОТО

Скандал с изменой Натальи Краско оказался пиар-ходомФото: страница Натальи Краско в Instagram

Актриса Наталья Краско объявила, что уезжает из страны. На снимке, который молодая женщина выложила в Instagram, запечатлен загранпаспорт молодой жены 87-летнего артиста и билет на самолет — судя по всему, она собирается в Израиль.

В подписи к фото Наталья Краско отмечает, что уезжает только на неделю, и просит не звонить ей. «Только вернись, не предавай Родину!.. Счастливого пути, Наташенька! Если будете у стены плача, вспомните рабу Божью Татьяну в молитве и мою семью», — пишут пользователи соцсети в комментариях к записи.

Ранее общественность всколыхнула информация о том, что Наталью Краско якобы поймали на измене. Некий Александр заявлял, что встречался с женой известного актера и до сих пор находится в отношениях с ней. Однако позже выяснилось, что этот скандал был лишь продуманным пиар-ходом.

Виктор Жуков
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