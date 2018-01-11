08:27 11 января 2018 9

Директор пожилого артиста избил ее любовника Фото: Instagram Наталья Краско

Молодую жену 87-летнего актера Ивана Краско подозревают в измене. Любовника 27-летней Натальи избил директор актера на съемках передачи.

Молодой человек по имени Александр раскрыл подробности отношений с Натальей Краско, в девичестве Шевель. Портал Super опубликовал видеозапись его обращения. «Мы стали встречаться, она читала мне стихи. Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича — я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу и она тоже не может. У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей», — заявляет на видео Александр.

Наталья — четвертая жена Ивана Краско. Она училась у актера на курсе. Наталья моложе мужа на 60 лет, напоминает портал «Дни.ру».