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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
19:36  13 января 2018 3

Актер Краско объяснил скандал с изменой молодой жены безденежьем. ВИДЕО

Краско признался, что драматическим актерам мало платятФото: Министерство обороны РФ

Скандал с изменой 27-летней Натальи, жены 87-летнего актера Ивана Краско, произошел из-за нехватки денег. По словам женщины, это был продуманный пиар-ход.

«Ничего плохого в этом я не вижу. Хочешь жить — умей вертеться», — цитирует женщину «Московский комсомолец». Слова жены подтвердил и сам актер. Как он рассказал в интервью «Известиям», история с изменой была разыграна для пиара одного из телеканалов, а участие в скандале позволило семье заработать. «Драматическим актерам мало платят, а у меня Ванька, Федька — 15 и 13 лет. Их кормить надо, обувать, одевать», — пояснил он.

Видео: «Известия»

Как писало «URA.RU» ранее, о скандале стало известно 11 сентября. Молодой человек по имени Александр раскрыл подробности отношений с Натальей Краско: «Мы стали встречаться, она читала мне стихи. Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича — я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу и она тоже не может. У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей».

Виктор Жуков
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