Юрий Лоза сравнил российские рок-фестивали с мертворожденными детьми

Музыкант Юрий Лоза считает, что рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году. По этой причине он назвал рок-фестивали в России с «мертворожденными детьми».
«Рок в 80-м году прекратил свое существование как самостоятельное явление. Рок вырос на протестном начале, а к этому моменту протестное начало уже ушло», — цитирует Лозу РИА «Новости». «В России постоянно проходят какие-то рок-фестивали, но они сейчас как мертворожденные дети», — отметил Юрий Лоза и добавил, что рок теперь существует только как элемент — например, в виде джаза.
В то же время музыкант не согласился с тем, что рэп-культура стала преемником рок-музыки. «А рэп — это негритянская музыка, которая к протесту не имеет никакого отношения. Она протестует внутри себя самой. Один рэпер протестует против другого рэпера и называется это баттлом», — пояснил Лоза свою точку зрения.
Ранее Юрий Лоза отказался признавать лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рок-музыкантом, сообщало «Федеральное агентство новостей».