Доступ к сайту регионального отделения КПРФ в ХМАО недоступен. Хостер приостановил работу домена. Соответствующее уведомление появляется при попытке попасть на страницу окружных коммунистов.
Обычно подобное происходит из-за несвоевременной оплаты услуг хостинга. Ранее администраторы не обновляли информацию на протяжении длительного периода. В частности, как сообщало «URA.RU», первый секретарь отделения Алексей Савинцев до сих пор значился на сайте как глава города Советского, хотя уже полтора года не занимает данный пост.
Выяснить, почему югорские коммунисты не оплачивают услуги хостинга, на момент подготовки материала не удалось — руководитель ячейки Алексей Савинцев не отвечает на телефонные звонки.
КПРФ участвует в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Партия заявила своего кандидата — бизнесмена Павла Грудинина.