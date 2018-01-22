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22 января 2018
21 января 2018
01:35  22 января 2018 0

В сети нашлось еще одно видео, снятое ульяновскими курсантами

В ролике, хоть и более безобидном по содержанию, герои также снимаются в форменной одеждеФото: скриншот видео, «ВКонтакте»

Пользователи обнаружили в сети Интернет видеоролик, героями которого снова оказались курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Правда, датировано видео 2016 годом. Как и в скандальном ролике, снятом на музыку Benny Benassi, курсанты используют форменную одежду.

Ролик более короткий, а съемки происходят в лифте. Молодые люди мажут друг друга пеной для бритья, двери лифта закрываются, а затем открываются и «актеры» предстают перед зрителями уже одетыми в полную форму курсантов вуза, сообщил канал 360.

Похожее видео было снято в 2015 году, однако его герои представляют другое учебное заведение. Это видно не только по месту съемок, но и по форме «артистов», хотя пользователи и отметили внешнее сходство актеров обоих роликов.

Напомним, флешмоб Satisfaction начался после скандала в Ульяновском институте гражданской авиации: молодые люди сняли пародийное видео, которое раскололо российское общество: одни считали, что за такую «самодеятельность» участников нужно строго наказать, другие напротив, заявили, что ничего страшного не произошло. Как писало «URA.RU» вмешавшаяся прокуратура не нашла никаких оснований для отчисления курсантов, а вот руководству вуза, напротив, придется ответить за плохую организацию воспитательной работы. Между тем, флэшмоб начал набирать обороты: в разных вузах начали снимать аналогичные видео в поддержку курсантов УИГА. Запись в Сеть уже выложили девушки-военнослужащие из израильской армии, курсанты МЧС и югорчане. Пародию на клип снял и Иван Ургант.

Евгений Александров
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