15:04 25 января 2018 0

Жители уральского поселка греются во дворах у огня Фото: скриншот с видео

В тридцатиградусные морозы лишились отопления сразу три поселка в Каменском районе Свердловской области. Местные жители передали в редакцию «URA.RU» видеозаписи, которые они сделали у себя во дворах. На записях видно, что из-за порыва трубы вода заливает улицы. Из-за невозможности находиться в остывших квартирах люди разводят во дворах домов костры и так греются. Аварийные бригады работают круглосуточно, но пока не могут справиться с ЧП.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 19 января, пропало отопление в Колчедане и Новоисетском. Эти аварии устранили, а 23 января произошел порыв теплотрассы в поселке Мартюш, считающемся административным центром района. Вечером порыв был устранен, но полноценно запустить котельную не удалось — из-за мороза 28 градусов ниже нуля замерзла система подачи воды из котельной.